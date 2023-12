A "È sempre Cartabianca" l'elogio di Schlein al modello Abruzzo per costruire una coalizione

Il modello Abruzzo per costruire una coalizione ampia: lo ha citato più volte ieri sera la segretaria del partito democratico Elly Schlein a 'È sempre Cartabianca', su Retequattro. Intervistata dalla conduttrice Bianca Berlinguer, Schlein ha ribadito il proprio sostegno a Luciano D'Amico, candidato della colazione di centrosinistra alle prossime regionali ricordando gli ultimi giorni trascorsi in Abruzzo (nella foto) e per spiegare, all'interno di un dibattito più ampio sul ruolo delle donne nei partiti, che dal Pd "non ci sono mai imposizioni dall'alto a territorio".

"Le primarie - ha dichiarato Schlein - possono essere uno strumento importante ma non sono l'unico, specialmente dove il Pd in realtà territoriali si mette a disposizione per costruire una coalizione ampia, come in Abruzzo. Dipende dal contesto,dipende dal territorio, ma non ci sono, nè ci saranno mai imposizioni dall'alto per i territori".

Quella a sostegno della candidatura di Luciano D’Amico "è una coalizione ampia che tiene insieme tutte le forze alternative alla destra, creata attorno a un programma comune per il futuro di questa Regione" per la segretaria del Pd che invoca "una pagina nuova per l’Abruzzo".