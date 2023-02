Sblocco cantieri Superbonus in Abruzzo, M5s: "Centrodestra la smetta di farsi la guerra"

“È necessario che sull’aiuto alle imprese si proceda velocemente. Oggi, per passare dalle parole ai fatti, che poi sono quelli che interessano le imprese, chiediamo che l’iter di approvazione del testo di legge sia avviato il prima possibile dal Consiglio regionale, così da arrivare finalmente allo sblocco dei crediti in Abruzzo".

A dirlo è il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri che chiede al centrodestra di "lavorare per il bene delle imprese e dei lavoratori. Questo rincorrersi all’interno della maggioranza tra Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, oltre a essere squalificante, sta producendo un’impasse normativo che, visto il regolamento di Regione Abruzzo, potrebbe addirittura allungare i tempi di approvazione della norma tanto attesa. Questo è inaccettabile”.

Taglieri ricorda che “la legge recante 'Misure per favorire la circolazione di crediti fiscali relativi al miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici', sul tavolo del Consiglio regionale c’era già il 7 febbraio. È stata protocollata dal sottoscritto, in continuità con un’azione corale che il M5s sta attuando in tutte le regioni italiane dove ci sono rappresentanti del M5s nelle istituzioni. Pertanto già dall’8 febbraio il Consiglio regionale avrebbe potuto calendarizzare i lavori e iniziare l’iter di approvazione. Ma tutto è rimasto fermo. Forse in attesa che gli annunci del presidente del consiglio regionale Sospiri, su una non precisata legge per il Superbonus regionale, si traducessero in un documento protocollato. Documento che però fino al 7 febbraio non sembrava esserci negli elenchi di Regione Abruzzo.

Nel frattempo, gli assessori Campitelli e Quaglieri, rispettivamente Lega e Fratelli D’Italia, probabilmente al fine di non lasciare l’iniziativa di maggioranza a Lorenzo Sospiri, e quindi a Forza Italia, si sono affrettati ad approvare, il 12 febbraio, una delibera di giunta. Il Documento della Giunta per la sua formulazione dovrà essere convertito in legge e calendarizzato all’interno delle commissioni. Il risultato di questo 'pasticcio', generato probabilmente dal mero tentativo di mettere la firma sull’iniziativa che porta in tutta Italia il nome del M5s. Eppure non c’è un secondo da perdere: le imprese sono in ginocchio e il governo Meloni sta smantellando il Superbonus senza fare nulla per lo sblocco dei crediti, dimostrando una visione miope e potenzialmente dannosa per il Paese".

La Regione Abruzzo, a tutela delle imprese edili in crisi di liquidità può intervenire in veste di prenditore ultimo dei crediti di imposta, contribuendo a sbloccare il mercato dei crediti per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici, tra cui il Superbonus 110%, il bonus ordinario per efficientamento energetico, il bonus ristrutturazioni ed il sisma bonus, che sono a tutt’oggi in vigore, senza aggravio di spesa.