Il polo civico risponde a Damiano Zappone sugli eventi per i giovani: "Ha la memoria del pesce rosso"

"Il consigliere comunale Damiano Zappone è voluto entrare in maniera evidentemente inappropriata in una questione assolutamente diversa da quella che ha voluto rappresentare con le proprie dichiarazioni. Difficile pensare che non ne abbia capito il senso, comunque per fugare ogni dubbio di sorta ribadiamo il concetto: abbiamo rammentato il passato (funesto) ai vari esponenti della minoranza, dallo stesso Zappone sempre contestati ed oggi dopo il cambio di casacca difesi, che hanno criticato immotivatamente l'operato dell'assessorato agli eventi, alle manifestazioni e al turismo. Cosa c'entra in questo scenario il riferimento al presunto ed inventato tradimento del programma elettorale promosso dal polo civico in relazione alla valorizzazione dei giovani artisti teatini?". Questa la replica del polo civico di Chieti al consigliere comunale di Forza Italia che aveva commentato le parole critiche spese dal vicesindaco De Cesare sulla festa di San Giustino del 2018, dove in piazza si esibirono giovani talenti teatini.

"Trattandosi palesemente di un tentativo disarticolato di visibilità, nelle sue parole il giovanissimo consigliere Zappone dimostra piuttosto di avere la memoria del pesce rosso. Infatti - riprendono i consiglieri comunali di Chi ama Chieti e Chieti c'è - questa amministrazione, su impulso del vicesindaco Paolo De Cesare, ha promosso e realizzato più di una manifestazione rivolta al coinvolgimento ed alla valorizzazione dei giovani artisti teatini, e tra i partecipanti agli iter organizzativi non ricordiamo Zappone, che pure non ha fatto mancare la propria presenza a tutte le conferenze stampa".

Il riferimento è al 'festival della Melodia', alla 'rassegna delle band' a Porta Pescara con l'esibizione di soli artisti locali, all'apertura del concerto del Primo Maggio 2022 con Morgan ed Andy, in cui sul palco di piazzale Marconi a Chieti Scalo sono stati protagonisti numerosi giovani cantanti e musicisti del territorio, alle performance di 'Amami Teatro' e al festival 'Achillaive'organizzato dall'associazione 'Scopri Teate' in compartecipazione e con il supporto dell'amministrazione comunale.

"L'unico tradimento che si rileva - concludono i consiglieri comunali del polo civico - è quello messo in atto nei confronti degli elettori da parte di Damiano Zappone, il quale ha avuto l'opportunità di essere eletto giovanissimo, e con una manciata di preferenze, all'interno di una lista civica costruita dal vice De Cesare che, grazie al lavoro dei singoli candidati e per effetto dell'apparentamento al ballottaggio con Diego Ferrara, è riuscita a portare due consiglieri, tra cui lui, a palazzo di città".