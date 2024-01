Il sindaco di Paglieta (candidato con D'Amico) non gradisce la visita "istituzionale" dei candidati Marsilio e Campitelli e li mette alla porta

La tappa a Paglieta del tour nelle aree interne della provincia che il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e ricandidato alle prossime elezioni regionali sta portando avanti da giorni proprio non è andata giù al sindaco Ernesto Graziani, che poche ore prima aveva presentato pubblicamente la propria candidatura alle regionali a fianco di Luciano D’Amico, con il Pd.

Un'accoglienza diversa, quindi, quella riservata a Marco Marsilio, accompagnato dall’assessore Nicola Campitelli, con cui questa mattina si era recato anche a Villalfonsina, Perano e Pollutri.

"Ha dell’incredibile la visita che oggi il presidente Marco Marsilio ha deciso di fare al Comune di Paglieta alle 14.45, non in orario lavorativo e soprattutto accompagnato dall’assessore regionale Nicola Campitelli, l’assessore al Comune di Casalbordino Carla Zinni, entrambi candidati insieme a Marsilio con un seguito di sostenitori e/o collaboratori" è il commento del primo cittadino di Paglieta, Ernesto Graziani il quale ha prontamente chiesto se il motivo della visita fosse istituzionale o politico. "Il presidente Marsilio - spiega - non ha dato una chiara risposta se non che fosse istituzionale e allora ho chiesto chiarimenti, essendo ormai in corso la campagna elettorale per le regionali 2024 e l’evidente finalità elettorale era confermata dalla presenza della candidata di Fratelli d’Italia".

Per farla breve il sindaco Graziani li avrebbe invitati a uscire "da un luogo istituzionale dove non può essere esercitata alcuna forma di comunicazione/propaganda politica".

In quel momento, come asserisce il sindaco, lo stesso sarebbe anche stato minacciato dall’assessore Campitelli che gli avrebbe detto: ”Allora quel finanziamento non te lo faccio avere più”, riferendosi, sempre secondo la versione di Graziani, forse a un presunto finanziamento che il Comune di Paglieta ha richiesto alla Regione per la realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti ingombranti.

"Le regole dell’elezioni e delle campagne elettorali sono precise e normativamente regolamentate. Vanno rispettate da tutti", conclude il sindaco di Paglieta.

Quel che è certo è che dall'album fotografico sull'ultimo tour pubblicato dal presidente Marsilio manca proprio la "foto ricordo" a Paglieta.