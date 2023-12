Manifestazione dei viticoltori a Villamagna, D'Alessandro (Italia Viva): "Marsilio scelga tra Abruzzo e cognato della Meloni"

"Sui danni da peronospora totale assenza di consapevolezza da Regione e ministro dell'Agricoltura. Marsilio decida o rappresenta gli abruzzesi o rappresenta il cognato della Meloni, il Ministro Lollobrigida".

A dirlo è l'ex deputato di Italia Viva, Camillo D'Alessandro che fa sapere di aver "partecipato alla manifestazione dei viticoltori a Villamagna. Sono andato anche io con il mio trattore, sono andato come titolare di una piccola cantina abruzzese. Vanno sostenuti i giovani iniziatori di iniziativa, i giovani viticoltori abruzzesi, e vanno ringraziati per la mobilitazione, con loro le cantine sociali, gli enologi, il consorzio di tutela.

Ciò che emerge è la totale assenza di consapevolezza di quanto accaduto, del danno subito dalla peronospora.

Sono stati trovati oltre 80 milioni di euro per le squadre di calcio di Serie A, per gli agricoltori zero. Mi riferisco a Regione e ministro dell'Agricoltura.

Marislio non può pensare di non disturbare il cognato della Meloni, Ministro dell'agricoltura del suo stesso partito. O rappresenta l'Abruzzo o rappresenta Lollobrigida.In Regione ci sono parte dei fondi necessari, preparerò una bozza di legge che invierò a tutti i consiglieri regionali. Si apra una discussione vera. Va assunto il modello del ristoro usato per il Covid, in proporzione al calo del fatturato. Servono risorse regionali e nazionali, che possono essere attinenti al fondo di solidarietà esattamente come fatto per l'Emilia Romagna. Non ci sono problemi con l'Europa se il finanziamento è rivolto per la riattivazione economica, perché di questo si tratta.

Ma attenzione, c'è un attacco alla viticoltura abruzzese, lo dimostra la vicenda del Montepulciano sull'etichetta il 18 arrivata alla commissione agricoltura della Camera dei Deputati, lo dimostra la trasmissione Report, lo dimostra la totale assenza di consapevolezza del Ministero dell'agricoltura. Bisogna essere all'altezza di questo attacco, ci vogliono alleanze in Abruzzo ed in Parlamento, non vedo purtroppo né registi, né regia".