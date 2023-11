In centinaia dall'Abruzzo per partecipare alla manifestazione del Pd a Roma

Più di 500 persone sono partite dall'Abruzzo in pullman per partecipare alla manifestazione del Partito Democratico questo sabato a Roma. Ad affermarlo è il segretario del Pd abruzzese Daniele Marinelli tra i partecipanti alla manifestazione dem 'Per un Futuro più giusto' in piazza del Popolo.

“Siamo orgogliosi di raccontare la straordinaria partecipazione dell’Abruzzo alla manifestazione. Una piazza - dichiara Marinelli - appassionata, vitale, coinvolgente, per affermare che un’altra Italia è possibile, che le politiche del governo sono inique e dannose, che servono sanità e istruzione pubblica, giustizia sociale. Una piazza per la Pace e per la difesa della Costituzione. Per noi abruzzesi si tratta dell’inizio di una nuova fase della campagna elettorale: l’incompetenza e l’inefficacia dell’amministrazione Marsilio fanno il paio e discendono da quelle del governo Meloni, di cui sono puntuale e verticale espressione. Proprio dall’Abruzzo partirà una stagione nuova, con la vittoria di un’idea di regione inclusiva ed equa, quella del nostro progetto con Luciano D’Amico candidato presidente alle elezioni del prossimo anno. Tornare in piazza è stato giusto e importante. Lo faremo ancora, con passione, nel Paese e nella nostra regione nei quattro mesi che ci separano dalle prossime elezioni regionali".

La manifestazione a Roma si è chiusa sulle note di 'Bella Ciao' e dopo un intervento di circa un'ora nel quale la segreteria del Pd Elly Schlein ha salutato i circa 50mila presenti, secondo fonti del partito, spaziando su vari temi: dalla manovra, al salario minimo, dall'uguaglianza di genere, al premierato, dai tagli alla sanità al diritto alla studio fino al conflitto in Medioriente. Tutti temi trattati, riferisce l'agenzia Dire, con un unico comune denominatore: la critica senza sconti a governo, premier Meloni e destre.