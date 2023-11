Clima elettorale in casa Lega che conferma Paladino referente d’area vastese del partito

L’avvocato Angelo Paladino riconfermato referente d’area vastese della Lega Abruzzo: a nominarlo il commissario provinciale Maurizio Bucci. Soddisfatta la consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino: “Siamo in un momento in cui la Lega sta procedendo alla sua organizzazione in tutto il territorio provinciale, ma Angelo Paladino ne resta un punto fermo e insostituibile”.

Sulla nomina di Angelo Paladino il commissario Bucci si è detto “consapevole che il lavoro che sarà in grado di svolgere, anche nell’imminenza della campagna elettorale per le regionali che si terranno tra qualche mese, sarà un lavoro proficuo per il nostro partito”.

L’avvocato Paladino, già in clima elettorale, ha dichiarato: “La mia priorità, sulla scia di quanto ho sempre fatto, sarà avere dialoghi diretti coi cittadini e le comunità soprattutto del medio e nell’alto vastese, territori che cui va dedicata sempre maggiore attenzione. Ringrazio il commissario provinciale Bucci che ha voluto ribadirmi la fiducia a testimonianza dell’impegno profuso in questi anni, della coerenza e dei risultati conseguiti”.