Lavori nella galleria San Silvestro, Bocchino: “Ancora una volta centrodestra e Lega danno risposte concrete”

"Ancora una volta il centrodestra e la Lega danno risposte concrete e rapide", lo dichiara il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino in merito all’avvio dei lavori sulla galleria San Silvestro a Francavilla al Maree per i quali l'Anas ha comunicato che saranno necessari 120 giorni per portarli a termine.

‘Il ministro Matteo Salvini – dice ancora Bocchino - ha ribadito più volte il suo amore per l’Abruzzo e la necessità che la regione debba essere modernizzata dal punto di vista infrastrutturale e ne sono un esempio lampante i fondi Cipess per la ferrovia Roma - Pescara e i tanti investimenti previsti, ad esempio, per l’ampliamento del sistema portuale indispensabile per garantire la competitività delle nostre aziende e mantenere se non aumentare i livelli occupazionali".

Secondo la consigliera Bocchino "il nostro segretario sta mostrando attenzione e premura verso i nostri territori. Al centrosinistra che per anni ha imbavagliato la nostra regione con l’immobilismo ed il pescaracentrismo, il centrodestra unito e coeso ha risposto in questi cinque anni e continua a rispondere alle criticità con rapidità, concretezza, efficacia, tant’è che anche di fronte a qualche candidata che a meri fini strumentali, per non dire elettorali, invocava la gratuità di lunghi tratti autostradali il centrodestra ha definito un percorso di pedaggio gratuito per ben quattro mesi nei tempi e nei modi opportuni e per il tratto riferibile a quello interessato dai lavori. Questo - chiude - è il centrodestra che si ricandida alla storica riconferma alla guida della Regione Abruzzo, questa è la Lega, poche chiacchiere, ma tanti fatti concreti, tante risposte".