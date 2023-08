Gianfranco Giuliante nominato portavoce dell'Udc in Abruzzo

Gianfranco Giuliante è il nuovo portavoce dell'Udc in Abruzzo. La nomina dell'ex presidnete della Tua è arrivata dal segretario nazionale del partito, Lorenzo Cesa: oltre a essere portavoce, Giuliante sarà responsabile dell'ufficio elettorale regionale.

"Siamo certi che la costruzione delle liste e dei rapporti con gli alleati porteràal raggiungimento di risultati importanti per l'Udc in Abruzzo, data l'esperienza e la profonda conoscenza del territorio abruzzese del neo-portavoce regionale", si legge in una nota.