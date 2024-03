È stata firmata la convenzione per la ripartenza dei lavori del viadotto Sente, che collega diversi Comuni dell’Alto Vastese al Molise. A sottoscriverla sono state la provincia di Isernia e l'Anas.

"Si tratta di un primo stanziamento di circa 9 milioni di euro per dar corso ai primi lavori di messa in sicurezza - si legge in una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - . I fondi, su input del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, sono stati finanziati con l’art.1 comma 288 della Finanziaria: si tratta delle somme necessarie per l’inizio dei lavori. Si tratta di un’opera che consente il collegamento tra l’alto Molise e l’Abruzzo".

Soddisfatta la consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino: "Oggi è una bella giornata, ringrazio Matteo Salvini, il presidente Saia, l’assessore Marone. Quando si collabora il risultato arriva sempre. Evidentemente la soluzione del problema rappresentato dal viadotto Sente, non erano chiacchiere elettorali, la Lega mantiene gli impegni".

Sul versante molisano afferma l’assessore Marone: "Ringrazio Salvini per la risposta concreta, per aver messo a disposizione tutto lo staff tecnico del ministero per raggiungere questo risultato restituendo il collegamento tra Molise e Abruzzo. Parliamo di una arteria fondamentale, che dà la possibilità di raggiungere presidi sanitari, strutture di protezione civile e istituti scolastici".