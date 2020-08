I sindacati convocano i candidati sindaco: quale futuro per la società partecipata Teateservizi?

Quale futuro per la società partecipata Teateservizi? I sindacati lo chiedono ai candidati sindaco, convocati per martedì 25 agosto, alle ore 18, nella sala riunioni della sede della società partecipata, in piazza Carafa.

Nel corso dell'incontro pubblico, i candidati Luca Amicone, Paolo De Cesare, Bruno Di Iorio, Fabrizio Di Stefano e Diego Ferrara sono invitati a discutere della situazione della srl e della prospettive future.

"Prospettive future - spiegano nell'invito Giuseppe Rucci (Cgil Fp Chieti), Vincenzo Mennucci (Cisl Fp Abruzzo Molise), Smeraldo Ricciuti (Confsal Fenal Abruzzo) - importanti sia per i livelli occupazionali e sia per il fondamentale e indispensabile servizio che la società svolge prevalentemente nella riscossione dei tributi e dei vari servizi affidati alla stessa dal Comune".