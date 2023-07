Danni alluvione, Torto (M5s): "Il governo ha abbandonato l'Abruzzo"

"È vergognoso che i deputati abruzzesi di destra Testa e Bagnai abbiano votato contro gli aiuti alla provincia di Chieti e che nessun deputato di altro colore politico abbia sottoscritto la mia proposta per i comuni della provincia di Chieti".

La deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto critica i suoi colleghi abruzzesi e si rivolge "ai miei concittadini che devono sapere questa verità perché un conto sono le belle parole e un conto i fatti. E i fatti li sta portando a casa, come sempre, soltanto il Movimento 5 Stelle".

Il governo ha deciso di abbandonare l'Abruzzo - prosegue Torto - la nostra Regione è stata usata da Giorgia Meloni solo per accaparrarsi i voti degli abruzzesi illusi dalla sua propaganda. Avevo presentato un ordine del giorno per chiedere al governo di ascoltare il grido d'aiuto dei cittadini della provincia di Chieti. Molti territori infatti sono stati interessati da episodi di dissesto idrogeologico e di frane a seguito dei forti episodi di maltempo delle scorse settimane. Pensavo fosse una priorità per questo governo, visto che parliamo di una Regione a guida Fratelli d'Italia.

E invece la provincia di Chieti è stata abbandonata da Marsilio e dal centrodestra, che ancora una volta ha deciso di girarsi dall'altra parte. Per quanto tempo ancora i parlamentari abruzzesi del centrodestra intendono chinare la testa agli ordini di partito? Gli abruzzesi ricordino bene questo voto contro le grandi esigenze del nostro territorio, soprattutto ora che ci si avvicina alle elezioni regionali".