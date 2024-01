Il Comune di Vasto pronto ad aderire all’Unione dei Miracoli

Il Comune di Vasto è pronto ad aderire all’Unione dei miracoli, che comprende già le vicine Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri, San Vito Chietino, Scerni, Torinodi Sangro e Villalfonsina

L’adesione è tra i punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale quando si discuterà appunto dell’adesione alla forma associata della centrale unica di committenza dell’Unione dei Miracoli. Il voto positivo della proposta consentirà al Comune di Vasto di non usufruire più dei servizi relativi alla gestione in forma associata della Centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per il tramite dell’associazione dei Comuni del comprensorio Trigno Sinello.

Spiegano dall’ente: “Non esiste ad oggi un accordo valido per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza tra il Comune di Vasto e l’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello così come previsto dal decreto legislativo che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, l’uso obbligatorio di piattaforme di e-procurement certificate per la gestione delle procedure di affidamento contrattuale a partire dal 1° gennaio 2024”.

“L’adesione all’Unione dei Miracoli - ha evidenzia il sindaco Francesco Menna- consentirà di procedere ad acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate”.