Bagni chiusi sulla Via Verde, FdI: "La Provincia guidata da Menna ancora una volta si è dimostrata impreparata"

"Solo pochi mesi fa, nel mese di maggio, il pubblico nazionale e internazionale ha apprezzato la costa dei trabocchi e la sua pista ciclabile della Via Verde, grazie alla lungimiranza del presidente, Marco Marsilio, e all'investimento finanziario della Regione Abruzzo. I panorami mozzafiato e l'unicità delle palafitte sul mare hanno catturato l'attenzione del mondo intero, complice la Grande partenza del Giro d'Italia, che ha avuto come protagonista questa magnifica parte dell'Abruzzo. Questa eccezionale promozione turistica, senza precedenti nella storia, ha attirato turisti, amanti della natura e cicloturisti, dimostrando il potenziale straordinario di questa regione. Tuttavia, è con dispiacere che notiamo che la Provincia di Chieti, guidata dal presidente Francesco Menna, ancora una volta si è dimostrata impreparata, causando disagi ai turisti che sono arrivati per ammirare la nostra splendida costa". A dichiararlo sono i consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia, Carla Di Biase e Guido Giangiacomo, intervenendo sui disagi segnalati nelle ultime settimane sulla costa teatina come i bagni installati da tempo e rimasti chiusi al pubblico.

Per Di Biase e Giangiacomo "le scuse dei rappresentanti della Provincia sono deludenti, poiché mettono in evidenza l'incapacità amministrativa di proseguire l'opera di valorizzazione del nostro patrimonio ambientale avviata dal presidente Marsilio lungo la costa dei trabocchi. Il presidente Menna - accusano - continua a dimostrare di mancare di una visione strategica non solo nel settore turistico, ma anche in altri ambiti. Ci auguriamo che almeno in occasione della settimana di Ferragosto, la Provincia di Chieti si impegni a rimediare, attivando i servizi igienici e dimostrando un maggiore impegno per garantire servizi adeguati ai turisti".