Doppio appuntamento in provincia con la presidente di Azione, Mara Carfagna

“Mai più 25 novembre! Per cambiare il domani” è il titolo del convegno organizzato dalla sezione provinciale di Azione Chieti e che vedrà la partecipazione della presidente del partito di Carlo Calenda, l’onorevole Mara Carfagna, venerdì 26 gennaio alle ore 15,30 nel polo museale di Lanciano.

All'appuntamento sarà presente anche il candidato presidente alla Regione Abruzzo, Luciano D’Amico.

“Contro la violenza di genere e il femminicidio non bastano slogan e ricorrenze e serve conoscere per prevenire e agire per contrastare”, su questo incipit l’avvocato Paola Zulli, segretaria comunale di Azione Lanciano, modererà il dibattito a iniziare dagli interventi previsti da Licia Zulli (responsabile centro antiviolenza Dafne), Marialaura Di Loreto (sociologa, responsabile del centro antiviolenza Alpha e presidente del coordinamento Antigone), dell’onorevole Daniela Aiuto già membro commissione Femm al Parlamento Europeo e dedello psicoterapeuta Giuseppe Rasetti (coordinatore Cuav Lanciano e Chieti).

Successivamente Mara Carfagna e Luciano D’Amico parteciperanno all’evento organizzato nell'hotel “Val di Di Sangro” a Perano scalo, con inizio alle ore 18, che verterà sulle “Sfide del Sangro Aventino nel Patto per l’Abruzzo” con il sindaco Gianni Bellisario.

Ad entrambi gli eventi parteciperanno i vertici provinciali e regionali di Azione capitanati dal segretario provinciale Giovanni Luciano e dall’onorevole Giulio Cesare Sottanelli.