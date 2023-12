"Noi lontani dalle logiche spartitorie all’interno della maggioranza": Azione sul centrosinistra in Comune

“Azione provincia, nel suo direttivo e nella persona del suo consigliere al Comune di Chieti, augura buon lavoro al presidente Menna e al nuovo consiglio provinciale. Ribadisce la propria autonomia ed equidistanza politica dalle logiche spartitorie e rivendicative in atto all’interno della maggioranza Ferrara auspicando, invece, la serietà amministrativa necessaria a governare un capoluogo in dissesto”.

Il partito che ha nella consigliera comunale Barbara Di Roberto la sua rappresentanza a Chieti fa sapere di aver "partecipato alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Chieti nella lista di ‘Insieme per la Provincia’ coerentemente al percorso intrapreso a livello regionale che ci vede in seno al 'Patto per l’Abruzzo' a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico.

La lungimiranza, coerenza e maturità politica che ha sostenuto questo processo va riconosciuta al Presidente Menna al quale va l’augurio di un buon lavoro da estendersi al nuovo Consiglio provinciale finalmente arricchitosi, in questa ultima tornata, di una significativa componente femminile che vede elette cinque donne, tra cui spicca l’importante risultato raggiunto proprio dalla città di Chieti. Azione, nella persona del suo esponente, la consigliera Barbara Di Roberto, ha svolto il proprio ruolo elettorale in maniera autonoma rispetto alle dinamiche interne della maggioranza Ferrara che ancora ieri, con un consiglio comunale disertato da chi evidentemente era più preoccupato della mancata elezione di un proprio candidato piuttosto che della ratifica di una variazione di bilancio su Lavori pubblici e sociale, è stata messa in discussione per motivazioni che nulla hanno a che fare con il buon governo di una città in dissesto, e da cui Azione prende le distanze politiche.

Azione non ha chiesto convergenze di voti per le elezioni provinciali, non ha fatto rincorse all’ultimo voto all’interno del proprio consiglio comunale, non ha forzato, preteso o acconsentito ad accordi politico-partitici né a Chieti, né sull’intera provincia. Azione ha concorso a questa tornata elettorale con la serietà e la dignità che la contraddistingue ovunque, mettendosi a disposizione non delle logiche politiche, spesso di tipo spartitorio, ma a servizio dei territori e dei cittadini che vuole rappresentare e per i quali vuole lavorare con serietà e concretezza.

Questo è ciò che guida la nostra iniziativa politica nei territori e nelle Istituzioni in cui siamo presenti ed è questa l’azione riformatrice, fatta di obiettività, professionalità e competenza, che mettiamo al servizio non di propri autoreferenziali percorsi, bensì a servizio e garanzia degli interessi delle comunità che rappresentiamo e a cui ci rivolgiamo ogni giorno con attenzione e presenza e non già solo in concomitanza di votazioni o scelte di incarichi e nomine”.