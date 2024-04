La guida agli eventi del primo fine settimana di aprile: musei gratis, teatro, musica ed escursioni

Archiviate le feste pasquali, inizia il mese di aprile: giornate più lunghe, temperature più miti, eventi più numerosi e con proposte sempre più variegate. Anche questa settimana, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcune delle iniziative più interessanti in tutta la provincia. Per restare informati su tutti gli appuntamenti in programma, si può cliccare su Cosa fare in città, dove consultare anche i film in programmazione al cinema.

CULTURA. Anche questo mese torna l'appuntamento con la Domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che prevede l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del ministero della cultura aperti al pubblico: a Chieti, si entra senza pagare il biglietto a Villa Frigerj e al museo della Civitella. Sabato e domenica, per la prima volta, Villa de Lollis, a Casalincontrada, aderisce alle Giornate nazionali delle case dei personaggi Illustri Italiani, accogliendo i visitatori che hanno voglia di conoscere la storia del filologo Cesare De Lollis con la prima opera filmica "Cesare de Lollis, uomo di Casalincontrada uomo del mondo" e con la prima esposizione di opere, oggetti e manoscritti del grande letterato.

CONCERTI. "Capitan Fede", all'anagrafe Federico Poggipollini, cantante e storico chitarrista di Luciano Ligabue, è ospite d'onore di "Sogni di rock'n'roll", la serata tributo al cantautore di Correggio in programma sabato, al teatro Marrucino di Chieti. Concerto in Albis nella cattedrale di San Tommaso apostolo di Ortona, domenica, alle ore 21, nella cattedrale di San Tommaso apostolo di Ortona, per la rassegna “Around Tosti”. Concerto aperitivo dell'artista internazionale Mark Kostabi, sabato pomeriggio, nella sede dell'associazione culturale Trifoglio, a Chieti: l'artista si esibirà al pianoforte, solista, immerso tra i suoi meravigliosi dipinti. Tequila e Montepulciano band in concerto per la festa della contrada di San Salvatore, a Chieti, sabato sera.

TEATRO. Nuovo appuntamento con la rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2024, venerdì, con la commedia “Io non so niente!”, scritta e diretta da Paolo Villanese, che vedrà in scena la compagnia “Drago d’Oro” di Atessa. Venerdì, al teatro Rossetti di Vasto, c'è lo spettacolo “Destinazione non umana”, della drammaturga e regista Valentina Esposito, fondatrice nel 2014 della factory Fort Apache Cinema Teatro, unica compagnia stabile in Italia formata da attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa, oggi professionisti di cinema e palcoscenico. Sabato, al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, va in scena "Spreco", ultimo appuntamento della stagione 2023-2024 del Teatro Contemporaneo: la pièce teatrale nasce con l'intento di sensibilizzare il pubblico, soprattutto quello dei più giovani, riguardo al tema dello spreco alimentare, cattiva abitudine che ha un grande impatto sia economico sia ambientale. Sabato sera, negli spazi di Cuntaterra, a Brecciarola di Chieti, va in scena lo spettacolo teatrale "Olea et labora" a cura della Compagnia dell'Aratro di Pianella, con la regia di Franco Mannella. Domenica pomeriggio, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, va in scena lo spettacolo "Assolo", di Elisabetta Femiano, che ne è anche l'interprete, per la regia di Danilo Proia. Domenica, al teatro Tosti di Ortona, andrà in scena la pluripremiata compagnia “Il Dialogo” nella commedia di Edoardo de Filippo "Napoli milionaria!", con la regia di Ciro Ruoppo e le scene di Carmine Ciccone.

AUTO. Domenica, a Chieti, torna Abarth on Teate, la manifestazione che ripercorre l’antico circuito della Coppa della Colonnetta per arrivare poi in centro città: si parte da piazzale Marconi, per proseguire con il giro turistico con una visita guidata delle bellezze artistiche della città e una porzione della Chieti sotterranea.

BENEFICENZA. Aperitivo solidale per raccogliere fondi a favore della popolazione palestinese, sabato pomeriggio, alla Casa del popolo La conviviale di Vasto, in corso Dante 50/52. Il Kiwanis club Chieti-Theate e l'associazione Terrazza d'Abruzzo organizzano un torneo di burraco di beneficenza, domenica pomeriggio, all'hotel Iacone di Chieti Scalo; è previsto un intrattenimento culturale per coloro che non parteciperanno al torneo.

BAMBINI. Doppio appuntamento dedicato ai più piccoli, al museo archeologico della Civitella di Chieti, domenica, in occasione delle Domeniche al museo, la giornata di ingresso gratuito prevista ogni prima domenica del mese; si inizia alle 10.30, con "Piccoli passi musicali con le muse dell'antica Teate", rivolto ai piccoli da 0 a 3 anni, per proseguire alle ore 16 con il laboratorio "Dall'orto alla tavolozzo", dedicato ai bambini dai 5 anni in su. A Villa Frigerj, sempre per i bambini, c'è l'attività "Aspettando la fondazione di Roma": un'occasione per scoprire la leggenda di Romolo e Remo, costruendo un teatrino per raccontare la loro storia. L'attività ha un costo di 5 euro a partecipante, l'ingresso al museo è gratuito.

ESCURSIONI. “CamminOrtona – Trekking urbano tra gli scorci, le visuali e le bellezze del centro di Ortona” è il titolo dell'evento gratuito che l'Asd Cammini e Benessere, ha organizzato a Ortona, domenica, per scoprire i segreti del centro cittadino.