Ingresso gratuito nei musei archeologici, mostre, degustazioni di vino e castagne: benvenuto weekend

Il primo fine settimana di novembre inizia fra cultura, visite gratuite al museo, sagre dedicate ai prodotti del territorio e manifestazioni di vario genere. Per consultare tutti gli eventi in programma anche nei prossimi giorni, si può cliccare sulla sezione Cosa fare in città, che dedica uno spazio anche ai film in programmazione al cinema. Gli indecisi, possono farsi ispirare dalla redazione di Chieti Today, che ha realizzato una guida con una selezione dei migliori eventi in programma nel weekend da venerdì 3 a domenica 5 novembre 2023.

MUSEI. Ingresso gratuito sia sabato che domenica, nei due musei archeologici nazionali di Chieti, Villa Frigerj e la Civitella: sabato, accesso libero in occasione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate; il giorno successivo, torna il consueto appuntamento con Domenica al museo, l'iniziativa del ministero che prevede visite senza il pagamento del biglietto d'ingresso ogni prima domenica del mese.

MERCATINI. Domenica, in corso Marrucino, a Chieti, per l'intera giornata, torna il mercato d'autunno, dove sarà possibile fare shopping fino a sera, in pieno centro città.

MOSTRE. Sarà inaugurata venerdì, a Centrale Trivigliana, nel centro di Chieti, la mostra personale di Licia Paglione "Into. Knowing from the heart", che si potrà visitare solo nei weekend, fino alla fine delle festività natalizie. Si potrà visitare fino a sabato, alla bottega d'arte della Camera di commercio di Chieti, la mostra fotografica "Chieti 100 anni fa 1923-2023", realizzata a cura degli studenti del liceo scientifico Masci, in occasione del centenario della scuola.

SAGRE. Domenica, a Tollo, in piazza della Liberazione, c'è "Vino castagne e virrajine!", una manifestazione dedicata ai cibi di qualità preparati in maniera tradizionale e artigianale e al vino.

VISITE. Venerdì pomeriggio, Italia Nostra organizza una visita guidata sulle tracce e nei luoghi della presenza alleata a Vasto ad 80 anni dalla liberazione.

TEATRO. Venerdì sera, al Piccolo Teatro dello Scalo, va in scena William Shakesepare: gli attori del laboratorio Actor 2023 mettono in scena lo spettacolo "La dodicesima notte".

LIBRI. Venerdì pomeriggio, al centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino, la professoressa "di Tik Tok" Alessia Giandomenico presenta il suo libro "Il ripassone".

MANIFESTAZIONI. San Salvo fa un salto indietro al Medioevo, domenica pomeriggio, nel Parco del Quadrilatero, con “Le decime dell’Abate dei santi Viti et Salvi de Trineo”, la rievocazione storica del XIV secolo organizzata dall’assessorato alla Cultura. Sempre domenica, ma a Fossacesia, c'è l'appuntamento con la “Camminata tra gli Olivi”, con un evento di rilevanza paesaggistica legata alla storia e alla cultura dell'olivo e alla riscoperta del patrimonio olivicolo.