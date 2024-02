Inizia il weekend di Carnevale tra sfilate dei carri e feste in maschera: la guida agli eventi

Finalmente è arrivato uno dei fine settimana più attesi dell'anno, quello di Carnevale. Tra feste per grandi e piccoli, sfilate e manifestazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta per decidere cosa fare fra venerdì e domenica. Per consultare tutti gli eventi in programma, basta cliccare su Cosa fare in città, dove è presente una sezione dedicata solo agli eventi a tema Carnevale e una alle proiezioni nei cinema della provincia di Chieti. Gli indecisi possono lasciarsi ispirare dalla guida preparata, come ogni weekend, dalla redazione di Chieti Today, che offre una panoramica di alcune delle iniziative più interessanti. Buon divertimento!

CARNEVALE. Si chiama "Il Carnevale dei pirati" la festa che il Comune di Roccamontepiano ha organizzato per i più piccoli per sabato pomeriggio, nella palestra comunale, fra musica, animazione e cibo. Festa di Carnevale con animazione per i più piccoli, sabato pomeriggio, a Rocca San Giovanni: in piazza degli Eroi ci saranno giochi, just dance, musica, zucchero filato, caramelle colorate e tanto divertimento. Anche Palena organizza sabato il Carnevale per piccoli e grandi: l'appuntamento è a partire dalle ore 16, nella palestra della ex scuola media, in via Sant'Antonio. Spazio alla tradizione, nella giornata di sabato, a Schiavi d'Abruzzo, dove torna il tradizionale Carnevale schiavese con i "Mazzaroni", giovani del paese che indossano un caratteristico copricapo, il Cimiero (C'mir) di varie forme, ricoperto di colorati fiori di carta e nastri (zagarelle), e girano il paese per la consueta "questua" di dolci, vino e insaccati, in cambio di balli e canti della tradizione. Domenica, a Ortona, c'è la prima delle due sfilate di Carnevale in programma (l'altra si terrà nel giorno di martedì grasso): alle ore 17, dallo stadio comunale, partirà il festoso corteo dei carri, con mascherine e tanto divertimento. Nella stessa giornata, a Francavilla al Mare, c'è il secondo appuntamento della 69esima edizione del Carnevale d'Abruzzo, con la sfilata dei carri che da piazza Stazione raggiungerà piazza Sirena, in un tripudio di colori e fantasia. Festa di Carnevale con sfilata dei carri allegorici, musica e fuochi pirotecnici anche a Tornareccio, dove domenica torna la tradizione carnevalesca del paese. È giunto alla 29esima edizione il Carnevale torinese, la manifestazione che anima le strade di Torino di Sangro in occasione della festa più divertente dell'anno, in programma domenica pomeriggio. Anche lo zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni organizza una festa di Carnevale per domenica, in occasione della riapertura per la nuova stagione: in programma la visita allo zoo, dimostrazioni didattiche con gli animali, party di carnevale (al chiuso riscaldato) con animazione, sfilata delle mascherine, gonfiabili, trampolini, ospiti speciali Super Mario e Olaf. A Casalincontrada, nei locali del bocciodromo, l'appuntamento con il Carnevale è fissato per domenica, dalle 16 alle 18.30. Anche Miglianico fa festa domenica, celebrano il Carnevale nel nuovo auditorium del plesso scolastico di via Martiri Zannolli, per un pomeriggio all'insegna del divertimento, fra maschere e colori. Sfilata di Carnevale a Villa Romagnoli di Mozzagrogna, domenica pomeriggio, cui seguirà la festa con animazione, giochi, musica, balli, giocolieri, trampolieri e gonfiabili e per tutti i bambini una merenda con zucchero filato, pop corn e crepes. Domenica anche a San Salvo c'è il primo dei due appuntamenti organizzati per festeggiare il Carnevale: al palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, ci sarà l’animazione con giochi, musica, baby dance e lo spettacolo “Il galeone dei pirati".

CULTURA. Venerdì pomeriggio, al museo Barbella di Chieti, c'è la presentazione del libro dedicato ai 40 anni della comunità Masci a Chieti, scritto da Aurelio Bigi e da Paride Massari, per celebrare il 40esimo anniversario della nascita della comunità scout in città.

ESCURSIONI. Una proposta per tutta la famiglia, quella organizzata per sabato da Camminare in Abruzzo: una giornata alla scoperta del castello medievale e del borgo di Roccascalegna, con la possibilità di effettuare una degustazione al MicroBirrificio Delphin.

TEATRO. Teatro dialettale, domenica pomeriggio, al Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo "La casa di famiglia", della compagnia Amici nostri di Castellana Grotte.