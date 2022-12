Match d’improvvisazione teatrale a Francavilla: l'appuntamento è a Palazzo Sirena

Tornano gli esilaranti improvvisatori di “TIC-TeatroInCorso” con un nuovo Match d’improvvisazione teatrale, sabato 3 dicembre all’auditorium Sirena di Francavilla al Mare (ore 21). Una nuova avvincente competizione a suon di gag imperdibili, dove a vincere è solo il divertimento, tra la squadra di Pescara capitanata da Mara Di Bartolomeo e la squadra di Roma.

Nuove collaborazioni e spettacolo ancora più ricco, segno evidente del crescente interesse per questa vera e propria arte nota in tutto il mondo e portata in Abruzzo dall’attrice Mara Di Bartolomeo. Intanto ad aprire lo show la ballerina Cecilia Serafini della Goody Swing con un numero di danza indiana ispirata a Bollywood e poi, a consolidare la collaborazione con Radio Delta Uno che già da tempo promuove l’attività di “TIC-TeatroInCorso”, mettendo in palio per i propri radioascoltatori, i biglietti dello spettacolo, a ricoprire il prestigioso ruolo di Maestro di cerimonie , il noto speaker Daniele Di Ianni. Altra partnership importante è quella con l’ Airc, parte del ricavato, infatti, sarà devoluto all’associazione Italiana per la Ricerca contro il cancro.

Le squadre in scena saranno formate da, quella di Pescara, Mara Di Bartolomeo, Anna Cellini, Luca Memmo Di Blasio e Giulia Pascucci. Quella di Roma da Lara Ceccarelli, Miriam Larocca, Sebastiano Rosati e Paolo Bianchi. Come detto maestro di cerimonie Daniele Di Ianni, contrappunti musicali affidati ad Elio De Pasquale, mentre l’arbitro, direttamente da Torino, è Roberto Zunino, uno dei pionieri in Italia del Match d’improvvisazione teatrale, proveniente dalla prestigiosa Lecoq di Parigi, una vera e propria eccellenza dell’arte dell’improvvisazione.

Importanti anche le collaborazioni commerciali con gli omaggi al pubblico della Pasticceria Michetti, il vino offerto dalla Cantina Pasetti e la storica collaborazione con la Pizzeria Vecchia Pescara.