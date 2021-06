Ente mostra Guardiagrele: il calendario degli eventi culturali estivi

La 51esima mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele, che sarà aperta al pubblico dal 1 al 22 agosto (orari 10,30 – 12,30 / 15 – 22), sarà accompagnata da un ricco cartellone di eventi collaterali.

Gli incontri organizzati dall’Ente mostra guardiese, in collaborazione con diverse associazioni, spaziano in vari ambiti culturali proprio nell’intento di allargare i confini della mostra e di mescolare ogni elemento che faccia rima con la parola arte.

IL PROGRAMMA

10 luglio - Cinema Teatro Garden ore 17.30 – “Balkan Cinema Express” Premio del cortometraggio balcanico. Presentazione lavori in concorso e cerimonia di premiazione. A cura di Artinvita.

31 luglio - Largo Pignatari

ore 18.00 - Inaugurazione della mostra dell’artigianato artistico abruzzese.

ore 21.30 – Serata Musicale. Coro “Dulcis Incanto” diretto da Letizia Triozzi.

2 agosto

– Chiostro comunale Piazza San Francesco – dalle 17.30 Fabio Di Cocco “Racconti al museo” lettura animata per ragazzi con MiniLab Creativo, in collaborazione con l’Antiquarium Medievale “Antonio Cadei”, Teatro del Giardino.

- Cortile Palazzo dell’Artigianato dalle ore 19.30 Aperitivo cenato a tema e con musica “Omaggio a Napoli” con Letizia Triozzi e Maurizio Chiavaroli, in collaborazione con la condotta Slow Food Majella-Guardiagrele, Ristorante Santa Chiara e il Teatro del Giardino.

3 agosto

- Portici di Santa Maria Maggiore

Ore 18.00 - Presentazione del Libro: “I deportati civili e militari durante la seconda guerra mondiale. Per non dimenticare” di Carlo Iacovella. Interverranno il Prof. Mario Palmerio e il Sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio.

- Museo Archeologico “F. Ferrari” Piazza San Francesco

Ore 21.30 “I volti di Tersicore” performance danzante a cura del coreografo Tiziano Di Muzio.

4 agosto - Cortile Palazzo dell’Artigianato dalle ore 16.30 alle 18.30

Pappappero in Mostra “La favola di Cenerentola”. Ispirandosi alla scarpetta di Cenerentola i bambini che parteciperanno realizzeranno le “Chioche” con la collaborazione dell’artigiano Domenico Alimonti, in collaborazione con il Teatro del Giardino.

5 agosto - dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 Palazzo dell’Artigianato

Avvio del Progetto “Artigianato Inclusione culturale” con il laboratorio sulla creta “A tua immagine” - Corso di ceramica con l’artigiano Michele Santalucia per gli ospiti dello SPRAR di Guardiagrele.

7 agosto - Museo Archeologico “F. Ferrari” – Piazza San Francesco

Ore 17.00 - Laboratorio Archeologico Ceramico per bambini con l’artigiano Fabio Amoroso, in collaborazione con il Museo Archeologico “F. Ferrari”.

9 agosto - L.go Pignatari

Ore 21.15 - “Il senso delle parole”, improvvisazione artistico letterarie con Arturo Bernava, Fabio Di Cocco, Nino Germano e Massimo Pasqualone.

10 agosto - Portici di Santa Maria Maggiore

Ore 18.00 - Presentazione del libro “50 escursioni da scoprire e vivere sui monti d’Abruzzo” dalla Costa dei Trabocchi al Monte Focalone di Bruno Di Crescenzo, in collaborazione con la Biblioteca “Teodoro Rosica”.

11 agosto

- Palazzo dell’Artigianato

Progetto “Artigianato Inclusione culturale” con il laboratorio sulla creta “A tua immagine” - Corso di ceramica con l’Artigiano Michele Santalucia destinato agli ospiti dello SPRAR di Guardiagrele con la collaborazione del Consorzio Matrix SPRAR.

- Museo del Duomo “Don Domenico Grossi” Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 21.00 Parole, suoni e movimenti dal passato. Suggestioni medievali. Performance danzante sulle musiche degli antifonari di Santa Maria Maggiore a cura del coreografo Tiziano Di Muzio.

12 agosto

- Museo del Costume e delle Tradizioni - Chiostro Comunale - Piazza San Francesco ore 17.00 - “Dialetto, italiano e lingue a confronto” Laboratorio linguistico per ragazzi, alla riscoperta di termini del linguaggio dialettale. A cura del dott. Matteo Imbastaro.

- Cortile Palazzo dell’Artigianato - ore 19.30 Aperitivo cenato a tema e con musica “Omaggio all’Abruzzo” con Letizia Triozzi e Maurizio Chiavaroli. Voce narrante Fabio Di Cocco, in collaborazione con la condotta Slow Food Majella-Guardiagrele, Ristorante Fuori Comune e il Teatro del Giardino.

14 agosto

- Cortile Palazzo dell’Artigianato dalle ore 16.30 alle 18.30

Pappappero in Mostra “La favola di Cappuccetto Rosso”. Sarà realizzato insieme ad un artigiano il cestino di Cappuccetto Rosso.

– Cortile Palazzo dell’Artigianato ore 21.15 - “Guardiagrele nel passato”. Visione della raccolta di immagini storiche di Guardiagrele di Bruno Desiderioscioli.

16 agosto

– L.go Pignatari - dalle ore 18.00 “Donarti” Giornata di sensibilizzazione alla donazione - AVIS di Guardiagrele e AIDO.

- Cortile Palazzo dell’Artigianato - ore 19.30 Aperitivo cenato a tema e con musica “Omaggio al Geoparco della Majella” con Letizia Triozzi e Maurizio Chiavaroli. Voce narrante Fabio Di Cocco.

17 agosto – Museo del Costume e delle Tradizioni - Chiostro di piazza San Francesco dalle ore 17.00 - “Museo Vivo. Natura, tintura e tessitura”. Laboratorio per ragazzi, scoprire l’Antico mestiere della tessitura a cura dell’Artigiana Valeria Belli.

18 agosto - Cortile Palazzo dell’Artigianato dalle ore 16.30 alle 18.30 - Pappappero in Mostra “La favola di Hänsel e Gretel”. Sarà realizzato un manufatto artigianale ispirato alla Casa di Marzapane con la collaborazione della Pasticceria Dolci Momenti.

19 agosto – Museo del Costume e delle Tradizioni - Chiostro di piazza San Francesco dalle 17.00 alle 19.00 - “Costruisci il tuo bosco incantato”. Laboratorio educativo creativo del legno per ragazzi a cura dell’Artigiana Stefania Barbetta.

20 agosto - Largo Pignatari ore 21.30 - Premiazione 34° Concorso Nazionale di Poesia Dialettale “Modesto Della Porta”.

21 agosto – Portici di Santa Maria Maggiore ore 18.00 – Presentazione del libro “Lettere di stagione” di Conny Melchiorre, in collaborazione con la Biblioteca “Teodoro Rosica”.