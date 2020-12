Superbonus 110%: un webinar gratuito per scoprire le opportunità

"Superbonus 110%: un'opportunità per riqualificare il patrimonio edilizio": è il titolo del webinar gratuito promosso da Confartigianato Chieti L'Aquila per illustrare alle imprese tutte le opportunità derivanti dal Superbonus. L'appuntamento è per domani, giovedì 10 dicembre, alle ore 16.

È possibile registrarsi al link: https://zoom.us/meeting/ register/ tJ0vcu6trjwjGdahL9u9F4W74c9GQi lSTYCX.

Dopo la registrazione si riceveranno via e-mail tutte le istruzioni per partecipare al webinar.

Dopo i saluti e l'apertura dei lavori da parte del vicepresidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Alberto De Cesare, ci saranno gli interventi di Enrico Genova, referente del Dipartimento Unità per l'Efficienza energetica dell'Enea, che si soffermerà sulle "Note tecniche sul Superbonus", e del responsabile direzione regionale Abruzzo Molise di Bper Banca, Giuseppe Marco Litta, che parlerà dei "Prodotti di Bper Banca sulla cessione del credito d'imposta del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi".

Successivamente il presidente dell'Ater di Chieti, Antonio Tavani, si concentrerà sulla "Riqualificazione energetica del patrimonio residenziale", mentre l'area manager Abruzzo, Marche e Lazio di Artigiancassa, Andrea Impenna, parlerà di "Anticipo e cessione del credito con Artigiancassa".

Poi sarà la volta del direttore commerciale Tep Energy Solution, Domenico Albanese, che parlerà di "Riqualificazione energetica e Superbonus: il supporto di Tep-Snam Company", e del direttore di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli, con la relazione dal titolo "Il progetto di Confartigianato".