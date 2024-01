Corso di formazione per i dipendenti della Sasi, fra gli ospiti uno dei campioni del mondo della Nazionale di calcio del 1982

Sarà un pomeriggio costruttivo e di sicuro interesse per i dipendenti Sasi (Società che gestisce servizio idrico e depurazione di 87 comuni della provincia di Chieti) che prenderanno parte al corso di formazione e motivazionale promosso dalla società per la giornata di giovedì, a partire dalle 15.

L’iniziativa, che si terrà a Villa Medici, continua il percorso iniziato anni fa sotto la presidenza di Gianfranco Basterebbe, che ha inserito nel suo programma uno spazio importante destinato proprio alla formazione in tutti i suoi aspetti.

“Abbiamo organizzato corsi sulla sicurezza, relazionali con la specificità dell’approccio agli utenti – sottolinea il presidente della Sasi – incontri per promuovere e migliorare le competenze tecniche. Un percorso efficace per una società come questa, e il corso di giovedì 11 rappresenta una occasione positiva per crescere e guardare al futuro con maggior fiducia”.

Si tratta, in effetti, di un incontro speciale che vedrà la presenza, insieme allo psicologo, di un famoso calciatore, il cui nome è ancora avvolto nel mistero. Si sa solo che è stato un applaudito giocatore della Nazionale e che è stato tra i protagonisti della sospirata vittoria al Mondiale del 1982. Un personaggio noto quindi, non solo agli appassionati del pallone.

“La metafora sportiva è molto importante, perché invita a fare squadra, a lavorare fuori dai personalismi e, se necessario, a fare pure un passo indietro pur di raggiungere l’obiettivo fissato, che deve essere comune e condiviso – sottolinea Manuela Carlucci, direttore area commerciale e amministrativa – siamo un’azienda con tante competenze e professionalità che dovrebbero essere messe a servizio per favorire lo sviluppo della società. Perciò è fondamentale creare un clima di squadra, di armonia, dove nessuno si senta escluso o messo da parte, perché tutti, ognuno per il proprio ruolo, sono determinanti se si vuole davvero andare avanti in termini concreti”.

Il corso sarà preceduto da un ricordo dell’architetto Aurelio Falconio, scomparso poche settimane fa, che è stato tra i promotori di questa particolare iniziativa.