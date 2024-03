Ruba un suv a Vasto, poi si schianta a Campomarino: ladro arrestato dai carabinieri

Nuovo furto di auto a Vasto, questa volta, però, il mezzo è stato rintracciato assieme al malvivente.

Il ladri sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri portando via un suv Volkswagen T-Roc che era parcheggiato in una zona residenziale. Non appena il proprietario della vettura si è accorto del furto ha lanciato l’allarme al 112 e i carabinieri si sono messi subito sulle tracce del suv.

È scattato un inseguimento lungo le strade del Molise terminato quando l’auto rubata è uscita fuori strada a Campomarino, schiantandosi e riportando danni. I carabinieri della compagnia di Termoli sono riusciti a bloccare uno dei ladri e ad arrestarlo.

Il mezzo è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario