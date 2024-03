Pulmino per il trasporto di disabili finisce in una scarpata: feriti conducente e passeggeri

Cinque persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, in un incidente stradale che ha visto un pulmino per il trasporto di disabili uscire fuori strada e finire in una scarpata.

Il fatto, come riportato dall'Ansa, è avvenuto nell'Alto Sangro, tra Alfedena e Villa Scontrone (L'Aquila). A quanto si è appreso il mezzo, appartenente a un'associazione, è finito sul prato a qualche metro dalla carreggiata e si è adagiato su un fianco.

Il conducente e quattro passeggeri rimasti feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e dall'elisoccorso e trasportati all'ospedale di Castel di Sangro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.