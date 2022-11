Era nato in Svizzera ma risiedeva a Ortona: identificato l'uomo morto in moto sulla Tiburtina

È Piergabriele Marino, nato a Thun in Svizzera e residente a Ortona, l'uomo morto sul colpo in seguito allo scontro tra la moto in sella alla quale viaggiava e un’auto.

Il drammatico incidente sulla Tiburtina nel comune di Manoppello, nel Pescarese. Un uomo di 50 anni,

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, che era in sella al motociclo, avrebbe tentato di evitare il mezzo finendo, alla fine, sotto il camion. Sul posto i vigili del fuoco con due mezzi: la Tiburtina è rimasta chiusa per alcune ore con enormi disagi per il traffico. La salma dell’uomo è stata portata a Pescara.

Questo il messaggio del sindaco di Ortona Leo Castiglione: "Esprimo il mio cordoglio e la vicinanza di tutta la città alla famiglia dell’operaio che purtroppo ha perso la propria vita nel nostro porto. Ci stringiamo attorno ai tanti colleghi e all’azienda per questo tragico evento. Con lo stesso sgomento e cordoglio ci stringiamo ai famigliari del nostro concittadino Piergabriele Marino morto prematuramente in un incidente stradale".