Incidente mortale sull'autostrada A14: chiuso un tratto nelle Marche in direzione nord

Una vittima e un tratto di autostrada chiuso, nel pomeriggio di oggi, lungo l'autostrada A14, nelle Marche. Come ricostruisce l'agenzia di stampa Adnkronos, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Loreto e Ancona in direzione nord, verso Bologna.

Al km 245, infatti, c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, il quale ha tamponato un autobus privo di passeggeri. Ad avere la peggio il conducente del camion, che ha perso la vita.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, si registra 1 km di coda in direzione Bologna; 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Loreto. A chi è diretto verso Bologna si consiglia di uscire a Civitanova Marche, percorrere la strada statale 16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada ad Ancona sud. Dopo il casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo permangono i 2 chilometri di coda causati dai lavori in corso.