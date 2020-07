Tragico schianto in galleria durante le vacanze: morto un ragazzo di Tollo

Una vacanza finita in tragedia l'altro giorno in Molise, dove ha perso la vita a soli 32 anni Luca Cardellino.

Originario di Tollo, da anni Luca viveva e lavorava a Milano. Si era concesso qualche giorno di vacanza. Mercoledì pomeriggio stava percorrendo la Statale Trignina con un amico a bordo della sua Peugeot 208 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Fiat Brava finendo la corsa contro il muro della galleria di Sessano.

Attimi drammatici nei quali l'immediato intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno liberato i due compagni di viaggio dalle lamiere, nulla ha potuto per Luca che sarebbe morto praticamente sul colpo.

L'amico che era in macchina con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Veneziale di Isernia in codice rosso dove è ricoverato. Ferito in maniera più lieve il conducente della Brava, un uomo di Agnone di 46 anni.

Dalle prime informazioni sembra che a invadere la corsia opposta sia stata la Peugeot, l'automobilista coinvolto sarebbe invece risultato positivo all'alcol test. Spetterà alla polizia ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.