Il cinghiale attraversa la strada e l'auto lo investe: incidente stradale in via Masci [FOTO]

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza seria per l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18.30, in via Masci, a Chieti, non distante dal centro commerciale Centauro.

Un'auto di passaggio ha investito un cinghiale che attraversava la strada. L'animale è morto, ma non ci sono feriti e anche i danni alle auto coinvolte sono stati lievi.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Chieti, coordinate dal vice comandante Fabio Primiterra, che hanno consentito il ripristino della viabilità in tempi brevi dopo qualche disagio nei primi istanti dopo l'incidente.

La carcassa è stampa smaltita in conformità alle leggi ed è stato interessato anche il servizio veterinario della Asl.