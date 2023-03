Locazioni in Abruzzo: aumentano i giovani in affitto e il trilocale è la tipologia più affittata

Come cambiano le tendenze nel mondo delle locazioni? Il Gruppo Tecnocasa ha condotto un’analisi socio-demografica, svelando come sta andando il mercato degli affitti. Dopo la pandemia alcune tendenze sono tornate a livelli standard, come si può notare dal ritorno degli studenti e dei lavoratori. Lo studio è stato condotto su un’analisi di 4.268 contratti di locazione registrati da i semestri compresi tra il 2019 e il 2022 e nel primo semestre del 2022.

I giovani di età compresa tra 18 e 34 anni sono tornati in affitto e alla loro vita universitaria e lavorativa lontani dalla propria abitazione di famiglia. Rappresentano il 47,1% degli inquilini.

In Abruzzo il 57,6% dei contratti di locazione stipulati riguarda persone che hanno effettuato una scelta abitativa, nel 33,3% dei casi si tratta di affitti a lavoratori trasfertisti e nel 9,1% a studenti universitari.

Il contratto transitorio è quello maggiormente stipulato in Abruzzo con il 42,4%, seguito da quello a canone libero (36,4%) e a canone concordato (21,2%).

Il trilocale risulta essere la tipologia di casa maggiormente scelta dagli abruzzesi. Registra il 42,9% delle scelte, seguito dal bilocale che raggiunge il 24,5% delle preferenze.

Rispetto al 2021 aumenta la percentuale di contratti a canone concordato e la percentuale di affitti a famiglie.