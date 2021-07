Prezzi degli affitti in calo ma aumentano quelli delle case in vendita a Chieti: la situazione nel primo semestre

Nel primo semestre 2021 per comprare casa in Abruzzo servono mediamente 1.429 euro al metro quadro, cifra che è diminuita di 3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli affitti viaggiano sui 6,1 euro al metro quadro, valore diminuito di 3,1 punti percentuali. Questo è quanto si evince dall’ultima analisi condotta dall’Osservatorio di Immobiliare.it, che fa il punto della situazione in tutte le province abruzzesi.

Per quanto riguarda le compravendite, nella provincia di Chieti i prezzi richiesti sono aumentati segnando un +2,5%.

Capitolo a parte per le locazioni. Gli affitti a Chieti anche in questo caso sono aumentati, registrando un aumento pari al 2%. Il trend punta al rialzo in tutte le province e anche nei comuni.