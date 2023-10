Prevenzione delle malattie del del cavo orale e del diabete: una giornata di visite a Lanciano

Medici in piazza, a Lanciano, domenica 29 ottobre. Arriva, infatti, in città il camper della prevenzione Rotary, acquistato e allestito dal distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) per campagne di promozione della salute nei territori.

Il mezzo stazionerà in piazza Plebiscito dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, per eseguire screening per malattie del cavo orale e diabete, a cura di medici e volontari del Rotary Club Lanciano.

"Abbiamo scelto lo screening stomatologico perché i tumori del cavo orale non vengono riconosciuti se non quando la malattia è già in stadio avanzato - spiega il presidente del Club Alberto Paone - dal momento che i sintomi sono spesso sottovalutati. Ci concentriamo allora su queste patologie per fare una campagna di prevenzione utile e anche insolita, tenendo fede all'impegno che da sempre il Rotary International mette in campo per la tutela della salute".

Sul camper della prevenzione i cittadini saranno sottoposti a visita dai medici e test per il diabete.