Giornata della Buona Salute: per migliorare la qualità di vita

Si terrà sabato 10 giugno, a Chieti, la Giornata della Buona Salute 2023, dopo lo stop dovuto dalla pandemia. L’iniziativa è promossa da Fipac - Federazione Italiana Pensionati – di Confesercenti per offrire un nuovo approccio sul tema della salute, che guarda al benessere della persona nella sua totalità.

L’iniziativa si propone di veicolare la corretta informazione sulla salute e migliorare il rapporto tra sanità e territorio, tra salute ed anziani. La Fipac Abruzzo, in collaborazione con la Confesercenti Regionale e il Patronato Epasa_Itaco, ha organizzato una serie di iniziative gratuite, che si svolgeranno nella mattinata di sabato 10 giugno, in contemporanea in cinque sedi in Abruzzo: Chieti, Vasto, Avezzano, Atessa e Teramo. Una giornata per favorire l’informazione e la conoscenza sugli stili di vita e le buone abitudini e per mantenere le proprie condizioni di benessere durante tutto il ciclo vitale.

A Chieti la Giornata della Buona Salute inizierà alle ore 9 e durerà fino alle 13. Si terrà nella sede di Confesercenti, in via Spezioli 30/32 (Theate Center). Dopo i saluti del direttore regionale Lido Legnini e dalla responsabile di sede Maria Lilia Toschi, si partirà con e consulenze, visite e screening gratuiti.