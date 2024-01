Treglio protagonista di Striscia la Notizia con la ricetta del parrozzo antispreco: il servizio dalla Red Academy [VIDEO]

Treglio protagonista della puntata di Striscia la Notizia in onda ieri sera (sabato 27 gennaio) su Canale 5.

L'inviato Luca Galtieri, infatti, ha proposto un servizio per la sua rubrica antispreco in cucina dalla Red Academy, la scuola di cucina accreditata dalla Regione Abruzzo, presentando insieme allo chef docente Cristopher Pelusi e agli allievi dell'ente di formazione una ricetta per riutilizzare in maniera golosa gli avanzi delle feste.

Ecco allora che, dopo la presentazione introduttiva, "da Treglio, vicino Lanciano, in provincia di Chieti", ha spiegato l'inviato, è stata proposta la ricetta di un parrozzo avanzi delle feste, realizzato con fichi secchi, panettone, carbone alimentare e torrone. Non sono mancati l'abilità degli allievi della scuola di cucina e tanta fantasia per un dolce che, alla vista finale, sembrava proprio il classico parrozzo della tradizione.

E, per smaltire i dolci, un bicchierino di genziana abruzzese doc.

Dal Comune di Treglio, un ringraziamento "all'imprenditore Valerio D'Orsogna e alla sua famiglia, per continuare a valorizzare il nostro territorio e il nostro paese attraverso la loro visione, garantendo crescita occupazionale, economica e sociale".