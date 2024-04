Dalla Costa dei trabocchi alla Toscana su due ruote per i Vespa world days 2024: il viaggio del Vespaclub di San Vito Chietino

Anche il Vespaclub di San Vito Chietino partirà nei prossimi giorno alla volta della Toscana per partecipare ai Vespa World Days 2024, manifestazione in programma da giovedì 18 a domenica 21 aprile a Pontedera (Pisa), dedicata agli appassionati della due ruote simbolo italiano, a cui parteciperanno 10 mila mezzi d’epoca provenienti da 50 Paesi.

La sede dell’edizione di quest’anno è stata oculata, per celebrare sia i 140 anni dalla fondazione della Piaggio, sia i 100 anni di vita dello stabilimento sito in città, poiché proprio in questo luogo, il progetto della creazione del famoso mezzo a due ruote ha incontrato la manualità che l’ha reso concreto, donando agli italiani e al mondo il coronamento di un sogno.

Il club di San Vito, che quest’anno spegne le 25 candeline, sarà salutato mercoledì in Comune dal sindaco Emiliano Bozzelli, che augurerà agli equipaggi buona fortuna e dal parroco, don Simone Calabria per la benedizione.

"Il nostro Vespaclub nato nel 1999, intitolato prima a Gabriele D’Annunzio, il Vate che amava profondamente l’ambiente marittimo di San Vito Chietino, e ora al nostro patrono San Vito martire, tiene molto alla partecipazione a quest’evento internazionale – spiega Maria Testa, presidente del club – occasione per incontrare vecchi amici e conoscerne nuovi, per chiacchierare sulle proprie esperienze a due ruote e sui modelli di Vespa, nonché occasione per visitare luoghi suggestivi. Ne è dimostrazione il fatto che i nostri equipaggi sono presenti alla manifestazione, che ai tempi si chiamava Eurovespa, fin dalla prima edizione del 2002 a Viterbo, ed era tra i partecipanti anche nell’edizione del 2007 a San Marino, quando l’evento cambiò il nome in Vespa World Day. Altre importanti edizioni alle quali i nostri equipaggi erano presenti sono Eurovespa di Torino del 2006, Mantova 2014, Biograd 2015 e Saint Tropez 2016".

Ricco il parterre di eventi della manifestazione, che spaziano dalle mostre tematiche, alla proiezione di film dove la Vespa è il mezzo di locomozione sovrano, come “Vacanze Romane”, “Luca” ed “Enrico Piaggio – Un sogno italiano.” Dalle installazioni artistiche come “La Vespa nel mondo” all’inaugurazione di murales, dal “Vespa Baby Park” alle degustazioni delle specialità enogastronomiche toscane.

Fra i membri delvclub di San Vito, la Vespa più antica che sfilerà sarà la Vnb5 del 1974, guidata proprio dalla presidente Maria Testa, nella vita maestra all’istituto comprensivo d'Annunzio di San Vito Chietino, acquistata trent’anni fa.

In molti partiranno dalla Costa dei Trabocchi ed effettueranno l’intero tragitto su due ruote fino a Pontedera, mentre altri, per impegni lavorativi che allungano le tempistiche di partenza, caricheranno il mezzo su carrello.

