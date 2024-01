A Vasto la Befana arriva dal mare: in tanti ad attenderla sulla spiaggia [FOTO]

A Vasto marina in tanti per il tradizionale appuntamento con la "Befana vien dal mare". Grande aria di festa nella suggestiva cornice dell’area del pontile per l’evento che appassiona i bambini ma anche la curiosità di tanti adulti.

L'evento è stato organizzato dal Consorzio Vivere Vasto Marina in collaborazione con il Comune, Fly Team Abruzzo, Loredana Eventi ed il contributo di diversi sodalizi e realtà della città come Croce Rossa Italiana della Sezione di Vasto, Asperger Abruzzo, Anffas Vasto, il dj Giovanni Annese, Kitchen Loft e Vespa Club Vasto.

Musiche e attività hanno reso emozionante l'arrivo della Befana.