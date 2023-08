La francavillese Sophia Galasso seconda nella tappa di Miss Mondo Italia

La sedicenne di Francavilla al Mare, Sophia Galasso, si è piazzata al secondo posto della tappa interregionale di Miss Mondo Italia che si è svolta a Termoli. Bem diciotto le miss in gara, provenienti dall'Abruzzo e dal Molise, a contendersi i vari titoli.

Coroncina e fascia di Miss Mondo Termoli 2023 è stata vinta da Sophia Casolino 19 anni di Termoli (Campobasso), studentessa con la passione per la moda. Al secondo posto un ex-aequo e fascia di Miss Mondo finalista regionale sono state aggiudicate da Sophia Galasso, 16 anni di Francavilla al Mare, e Giulia Liggieri, 16 anni di Termoli (Campobasso).

La fascia Miss Mondo Gil Cagnè sono state vinte da Maya Garau, 23 anni di Casalbordino, e Morena Teti, 25 anni di Lanciano; la fascia Miss Mondo Caroli Hotel vinte da Elena Carlomagno, 19 anni di Isernia, e Viktoriya Yurkevych, 18 anni di Pescara; la fascia Miss Fotogenia vinta da Giorgia Marianna Pascu, 18 anni di San Vito Chietino. Infine per il titolo la miss del Web fra le miss più votate sul web sono state premiate al primo posto la termolese Sophia Casolino e al secondo posto Linda Maria Orlando, 18 anni di Vasto.

Le altre miss in gara sono state: Melissa Di Stasi, Illiana Milillo, Samantha Iadisernia, Francesca Conte, Alice Vergalito, Luisa Cozzolino, Benedetta Pietrangelo e Sara Rogoli.

Assegnati riconoscimenti per l’eleganza a Illiana Milillo, per il cinema a Benedetta Pietrangelo e per le teen-ager a Giulia Liggieri; fra le miss presenti Desireè Collini vincitrice di Miss Mondo Termoli 2022 e Chiara Di Cintio, 20 anni di San Giovanni Teatino, già finalista regionale per Abruzzo di Miss Mondo.

La manifestazione è stata organizzata dall’agenzia Mika Production e Fourevent Agency di Laika D’Agostino e Camillo Del Romano, esclusivisti per Molise e Abruzzo del concorso nazionale in collaborazione con il termolese Francesco Topini ed il patrocinio del comune di Termoli. La manifestazione, che ha visto anche vari spettacoli di artisti, ha riscosso grande successo di pubblico.