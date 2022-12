San Giovanni Lipioni è il comune più vecchio d'Italia, età media 66,1 anni: l'esito del censimento

Si accentua l'invecchiamento della popolazione in Italia con l'età media che è di 46,2 anni.

Questo quanto emerge dall'ultimo censimento, come riferisce Askanews.

La struttura per età si conferma anche nel 2021 fortemente squilibrata a favore della componente anziana della popolazione.

Rispetto all`anno precedente, per entrambi i generi diminuisce leggermente il peso percentuale delle classi più giovani, in particolare 0-4 e 5-9 anni, ma anche di quelle 40-44 e 45-49 anni. Sempre di poco aumenta invece l`incidenza delle classi di età 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 e 75-79 anni. Di conseguenza anche l'età media si innalza lievemente, passando da 45,9 a 46,2 anni, pur con una certa variabilità nella geografia dell`invecchiamento. La Campania, con un'età media di 43,6 anni, continua a essere la regione più giovane e la Liguria, con un`età media di 49,4, anni, si conferma quella più anziana. Il comune più giovane è, come nel 2020, Orta di Atella, in provincia di Caserta (età media 36,6 anni da 35,7 nel 2020), mentre il più vecchio è San Giovanni Lipioni, in provincia di Chieti (età media 66,1 anni).