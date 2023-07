Roccamontepiano ricorda Giuseppe Lisio nell'80° anniversario della scomparsa del "tessitore di ogni colore"

Nell'80esimo anniversario della scomparsa, Roccamontepiano ricorda Giuseppe Lisio, un grande abruzzese sconosciuto nella sua terra di origine: imprenditore dell'arte tessile artigianale e fondatore dell'azienda "Arte della Seta - Firenze" nel 1906.

Nato in una piccola contrada di Roccamontepiano nel 1870, Gabriele D'Annunzio gli fu amico fraterno e lo testimonia un carteggio epistolare intenso ed emotivo in cui "il Vate" gli esprime, in ogni circostanza, una profonda e sincera ammirazione per l'artista della tessitura artistica dell'uomo che lui considerava un fratello conterraneo anzi "lu cumbá Peppe". Egli lo definì "gran maestro dei licci e tessitore di ogni colore".

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Roccamontepiano, la Fondazione Arte della Seta "Lisio" di Firenze, la pro loco Tegea Chieti e il pieno sostegno del Gal Maiella Verde, venerdì 14 luglio, alle ore 18.30, presso nel museo "Giuseppe Lisio" di piazza Terranova a Roccamontepiano, si svolgerà un convegno, una performance artistica ed una esposizione dedicata "Mastro Lisio".

La prima mostra serica di Lisio in Abruzzo si tenne a Chieti e a Roccamontepiano nel 1998. Il museo-laboratorio di piazza Terranova riuscì a concretizzarsi il 21 marzo 2009. La sede di "casa Lisio" è presso i locali del nuovo edificio costruito là dove, dal 1776 al 1927, ha avuto la sua sede il vecchio palazzo Municipale di Roccamontepiano dove Lisio fu registrato alla nascita.

Con l'iniziativa programmata e la ricorrenza della scomparsa di Lisio, Rocca vuole sottolineare anche il fatto che la sua opera è continuata con la figlia Fidalma e l'attuale Fondazione fiorentina che persegue con successo la scuola di alta formazione e produzione per capi di abbigliamento, attualmente fornitrice verso case di moda italiane.

All'incontro di venerdì interverranno l'assessore regionale alla Cultura Daniele D'Amario, il commissario alla ricostruzione di Ischia Giovanni Legnini (già primo cittadino di Roccamontepiano dal 1990 al 2002). I lavori verranno aperti dal sindaco di Roccamontepiano Dario Marinelli. Sono previsti gli interventi di Ezio Di Crecchio, presidente della pro loco Accademia Tegea di Chieti: di Adamo Carulli già primo cittadino di Roccamontepiano che relazionerà su "l'eterno legame di Giuseppe Lisio con Roccamontepiano"; dell'assessora alla cultura Gina Tatasciore su "il Museo Giuseppe Lisio tra passato, presente e futuro"; Katia Maratea responsabile comunicazione-sistema gestione qualità Fondazione Lisio Firenze"; Paola Di Renzo, dirigente del Convitto nazionale - liceo classico G. B. Vico e liceo artistico “Nicola da Guardiagrele di Chieti che interverrà su "il progetto per l’attivazione di laboratori dedicati alla tessitura a mano su telaio”. Ada Andriani, membro del direttivo della pro loco accademia Tegea di Chieti con una relazione su “Caro Peppino: l’orgoglio delle sue origini alla sua eredità di maestro setaiolo". Seguirà un momento conviviale, le letture dall’epistolario tra Giuseppe Lisio e Gabriele D’Annunzio a cura dell’associazione Libridine. Il tutto verrà accompagnato da romanze di Francesco Paolo Tosti e brani musicali d’epoca, a cura del Soprano Maria Rita D’Orazio e dal piano suonato dal maestro Fabio d’Orazio.

L'associazione Ass-Solo, a chiusura dell'evento, terrà una sfilata di capi di abbigliamento creati con tessuti provenienti dalla collezione Rubelli - Lisio.