Sulla Riserva del Borsacchio arriva il documento del Comitato di giuristi

Un comitato di giuristi interviene sul caso della Riserva Naturale del Borsacchio promuovendo un documento per avviare una iniziativa di riflessione e discussione scientifica.

Il Comitato è composto da Giampiero di Plinio, Rettore università Telematica Leonardo da Vinci, e dai docenti Gianluca Bellomo, dell’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Luisa Cassetti, dell’università degli Studi di Perugia, Marta Ferrara , Mario Fiorillo e Romano Orrù dell’università degli Studi di Teramo, Alberto Lucarelli dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, Fabrizio Politi dell’università degli Studi di L’Aquila, Marcello Salerno dell’università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

In una nota si legge che il Comitato interviene sulla “Riserva Naturale del Borsacchio , il cui perimetro, come è noto, è stato drasticamente ridotto da oltre 1100 ettari a meno di 25 ettari con un sicuramente discutibile emendamento alla legge finanziaria della Regione Abruzzo, al di fuori delle procedure di garanzia e di tutela che le fonti giuridiche superiori, interne e sovranazionali, prevedono per ogni intervento sulle Aree Naturali Protette.

I firmatari hanno pensato questo documento non tanto come un appello, e assolutamente non come presa di posizione politica o di merito, ma come l’avvio di una iniziativa di riflessione e discussione scientifica, che, partendo dall’abnorme caso, indaghi e delinei i principi di diritto, sicuramente sovraregionale, della protezione naturalistica come azione scientificamente fondata di tutela integrale della Natura e del patrimonio naturale, e, come tale, sottratta agli interessi economici, politici, o di altra, a volte oscura, derivazione. Borsacchio è una piccolissima riserva, ma crea un caso che può diventare un pericoloso precedente per l’apertura di una stagione di caccia alla Natura in grande stile”.

Nel dettaglio il Comitati spiega che:

“Sei ragioni giuridiche per riflettere sulla riperimetrazione ex lege in senso riduttivo della riserva regionale guidata “Borsacchio” Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha ridotto in modo drammatico – da 1110 a 24.7 ettari – l’estensione della riserva naturale regionale guidata Borsacchio, che insiste sul comune di Roseto degli Abruzzi. Ecco un riepilogo delle informazioni a oggi disponibili: