Nuove reti fognarie, il Comune di Vasto chiede alla Sasi di investire 10 milioni di euro

Ammontano a circa 10 milioni di euro le risorse che il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha chiesto alla Sasi

di investire per la realizzazione di nuove reti fognarie. «Si tratta di opere importanti, in grado di smaltire le acque nere - ha spiegato Menna - che consentiranno di perseguire gli obiettivi identificati soprattutto in quartieri più periferici. L’intervento si inquadra nell’ambito della riqualificazione urbanistica. Gli investimenti per la realizzazione della rete delle acque nere sono di competenza della Sasi e della Regione Abruzzo e per questo vorremmo risolvere definitivamente questi annosi problemi».

In particolare la richiesta interessa: 1) Fosso Anghella (raccordo tra via Santa Lucia e via Roma) per 1 milione di euro; 2) Piana di Marco (raccordo su via Rigolizia) per 600 mila euro; 3) Via Verde Costa dei trabocchi (raccordo tra Vignola e monumento alla Bagnante) per 2,5 milioni di euro; 4) Sant’Antonio Abate per 3 milioni di euro.

Ai questi interventi si aggiungono quelli già presentati per i quartieri San Lorenzo, Incoronata, Montevecchio e Fonte Ioanna, che ammontano a circa 2 milioni di euro.