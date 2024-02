Protezione civile: Di Sciascio e Rossi rappresentanti dell'Abruzzo al Comitato nazionale del volontariato

In seguito alle elezioni dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Abruzzo, nella serata di lunedì si è proceduto alla nomina dei due volontari che rappresenteranno per i prossimi tre anni la Regione al Comitato nazionale del volontariato presso il Dipartimento della protezione civile a Roma.

Per la Regione Abruzzo sono stati eletti Christian Rossi dell’associazione Novpc di Tagliacozzo (L'Aquila) come membro effettivo e Nicola Di Sciascio dell’associazione Arcobaleno di San Salvo come membro supplente.

“Un traguardo importante non solo per l’associazione ma anche per l’intero territorio e la provincia tutta - ha affermato Nicola Di Sciascio, presidente dell’Odv Arcobaleno di San Salvo -. Insieme all’amico Christian metteremo il massimo impegno per affrontare questa nuova sfida come abbiamo sempre fatto nel mondo del volontariato. Un grazie particolare va ai colleghi del comitato regionale che ci hanno nominato all’unanimità e ai presidenti delle organizzazioni”.