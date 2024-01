L’Unitalsi presenta la nuova stagione di pellegrinaggi: il primo viaggio è a Lourdes

L’Unitalsi annuncia una nuova stagione di pellegrinaggi attraverso le proprie sezioni regionali, tra cui quella abruzzese. Il primo viaggio in occasione dell’anniversario mariano che ricade nella XXXII Giornata mondiale del malato sarà quello a Lourdes, domenica 11 febbraio, data in cui ricorre la prima apparizione a Santa Bernadette Soubirous. Per l’occasione saranno più di 600 i soci dell’Unitalsi appartenenti a 10 sezioni regionali: abruzzese, emiliano romagnola, lombarda, lucana, molisana, piemontese, pugliese, romana laziale, toscana e triveneta. A guidare il pellegrinaggio sarà il presidente nazionale Rocco Palese,che dichiara: “Siamo pronti e non vediamo l’ora di vivere una nuova stagione di pellegrinaggi che sarà intensa con molte novità, nuove iniziative e tanti pellegrinaggi che coinvolgeranno in tutta Italia sempre più i nostri amici ammalati, disabili e volontari. Nel 2023 l’Unitalsi ha accompagnato a Lourdes circa 20mila soci di cui 4mila persone disabili e ammalate”.

Partirà anche da Vasto il consueto pellegrinaggio Nevers-Lourdes in programma dal 7 al 12 febbraio prossimo.



Tra le novità introdotte quest’anno in coincidenza con la prima Giornata mondiale dei bambini istituita da papa Francesco, ritorna dopo tanto anni il pellegrinaggio nazionale dei piccoli a Lourdes. L’evento in programma a maggio, proprio ad inizio della stagione dei viaggi diretti in Francia, concretizzerà un percorso di speranza intrapreso da tanti bambini con l’Unitalsi e che coinvolgerà anche i piccoli delle strutture ospedaliere pediatriche d’Italia, con le quali l’associazione collabora oramai da più di dieci attraverso il progetto dei piccoli.



Nel 2024 l’Unitalsi ha rafforzato la programmazione dei pellegrinaggi in Francia, con 6 partenze in aereo verso Lourdes dai più importanti aeroporti del Paese, 15 partenze in treno tutte accessibili per le persone con disabilità e in grado di ospitare nei vagoni attrezzati i malati più gravi. Ad aggiungersi alle partenze in treno e in aereo ben 76 partenze in pullman. Nuove date anche per i viaggi in Portogallo visto anche l’aumento della richiesta per Fatima e Santiago de Compostela. I pellegrinaggi verso i santuari di Loreto, Pompei e Siracusa concludono il quadro delle partenze. Sul sito dell’associazione si possono consultare le date dei pellegrinaggi della stagione 2024 e scegliere a seconda della provenienza e anche valutando il periodo la data più congeniale.