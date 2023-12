"Mentre in tutta Italia salgono i pedaggi autostradali, in Abruzzo tariffe invariate": esulta D’Annuntiis

"È notizia di oggi su tutta la stampa nazionale che nel 2024 aumenteranno le tariffe autostradali del 2,3% per poi essere definite dai relativi piani economico-finanziari, in Abruzzo ciò non accadrà sulle autostrade A/24 e A/25, grazie al lavoro fatto dal governo nazionale insieme a quello regionale per risolvere il contenzioso con il concessionario".

A dirlo è il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Umberto D’Annuntiis.

"Le tariffe, quindi, resteranno ferme per altri dieci anni, mentre continueranno a salire in tutta Italia. Il blocco agli aumenti dei pedaggi delle autostrade A24 e A25 - ha proseguito il sottosegretario D’Annuntiis - è una vittoria di tutti, a partire dalle comunità locali fino ai parlamentari abruzzesi che hanno svolto un determinante ruolo di mediatori con il governo.

Non solo non ci saranno rincari, ma è anzi prevista una riduzione oltre a importanti interventi di manutenzione. Questi sono i risultati del governo regionale, che ottiene un cambio di rotta nella gestione delle autostrade".