Partito da Vasto il Giro d'Abruzzo: una folla di appassionati al via della tappa

È partita poco dopo le 11,30 da Vasto la prima tappa del Giro d’Abruzzo, competizione che ha richiamato appassionati e curiosi.

A dare il via alla manifestazione è stato il sindaco, Francesco Menna.

“La tappa inaugurale è motivo d’orgoglio per la nostra città e rappresenta, al contempo, una grande occasione per il nostro territorio. E’stata sicuramente - ha detto il sindaco Francesco Menna - una bellissima giornata che ha accompagnato gli atleti del Giro per questa gara che torna dopo 17 anni.

Ringrazio i dipendenti dell’ente, la polizia municipale, le forze dell’ordine, la Protezione civile, i volontari e tutte le associazioni che hanno prestato il loro tempo per garantire sicurezza e divertimento a questo grande evento. Un ringraziamento anche ad ogni cittadino ed al pubblico che ha partecipato contribuendo alla gioiosa atmosfera che ha caratterizzato questa importante manifestazione sportiva”.