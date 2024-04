Da Vasto la partenza del Giro d'Abruzzo: percorso, orari e divieti

Partirà da Vasto martedì 9 aprile la prima edizione del Giro d’Abruzzo, l’evento che torna in calendario dopo 17 anni. Con quattro tappe che toccheranno tutte le province della regione, l’iniziativa si concluderà all’Aquila venerdì 12 aprile. La partenza della prima tappa è prevista alle ore 11:30 da piazza Rossetti a Vasto, per arrivare nel pomeriggio a Pescara.

“Il centro storico si trasformerà in un grande villaggio che richiamerà i tanti appassionati delle due ruote, ma anche tanti cittadini e curiosi. Il corteo, dopo aver percorso corso Garibaldi, piazza Verdi, proseguirà per via Ciccarone, via del Porto e la Statale 16. Il Giro d’Abruzzo dimostra ancora una volta che Vasto - commenta il sindaco Francesco Menna - è la città ideale per ospitare eventi sportivi di questo genere. Una grande opportunità di promozione per mostrare a tutti coloro che seguiranno la competizione le bellezze del nostro paesaggio”.

Viabilità

Per motivi di sicurezza stradale e al fine della buona riuscita della manifestazione, si rende necessario interdire il transito e la sosta di alcune strade. Lunedì 8 aprile, dalle ore 8, a martedì 9 (fino a cessate esigenze) è vietato il transito è la sosta ai veicoli, escluso i mezzi a seguito del Giro D’Abruzzo, nelle seguenti strade: piazzale Histonium; via Cavour, tratto compreso da via IV Novembre a piazza Rossetti; corso Italia, tratto compreso da via XXIV Maggio a via IV Novembre a via XXIV Maggio, tratto compreso da via Cavour a corso Italia; piazza Rossetti, tratto compreso da via Cavour a via Vittorio Veneto; piazzale Tommaso Saraceni; via Giulia; via Conti Ricci; via Don Milani; piazzale Remo Gaspari.

Martedì 9 aprile, dalle ore 5 fino a cessate esigenze, è vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, escluso i mezzi a seguito del Giro D’Abruzzo nelle seguenti strade: via Giulia; via Vittorio Veneto; corso Garibaldi; piazza Verdi; corso Mazzini (tratto compreso da piazza Verdi a via Ciccarone); via Ciccarone; via del Porto.

Martedì 9 aprile, fino a cessate esigenze, è vietato il transito a tutti i veicoli, escluso i mezzi a seguito del Giro D’Abruzzo nelle seguenti strade/piazze e negli orari di seguito di seguito indicati: via Giulia, tratto compreso da via Vittorio Veneto a viale D’Annunzio (dalle ore 7 fino a cessate esigenze); via Vittorio Veneto (dalle ore 7 fino a cessate esigenze); corso Garibaldi (dalle ore 7 fino a cessate esigenze); piazza Verdi (dalle ore 9.30 fino a cessate esigenze); corso Mazzini (dalle ore 9.30 fino a cessate esigenze); via Ciccarone (dalle ore 9.30 fino a cessate esigenze); via Del Porto (dalle ore 9.30 fino a cessate esigenze); via Crispi (dalle ore 9.30 fino a cessate esigenze).