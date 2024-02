Gli agricoltori manifestano a San Salvo, cambia la viabilità in diverse strade cittadine

Una manifestazione a sostegno del mondo agricolo è in programma per sabato 17 febbraio, a San Salvo.

L’iniziativa degli agricoltori prevede l’attivazione di un presidio e un corteo di sensibilizzazione, autorizzato dalla questura di Chieti, che attraverserà le strade cittadine.

Il ritrovo dei manifestanti è in programma alle ore 8, in piazzale Verrazzano, da dove alle ore 10 partirà il corteo che attraverserà via Vespucci, viale Berlinguer, lungomare Cristoforo Colombo, via Paolucci, attraversamento rotatoria S.S. 16 per via Grasceta, rotatoria degli Alpini, via Istonia, via Duca degli Abruzzi, corso Garibaldi, via Puccini, via De Gasperi, via Palermo, via Stingi, via Monte Grappa, via Trignina, via di Montenero, via Libero Grassi, viale Italia, rampa ingresso S.P. Trignina, rotatoria Nsg Group, via Piane Sant’Angelo, fino alla rampa di accesso a via Grasceta con direzione S.S. 16, via Paolucci, lungomare Cristoforo Colombo, viale Berlinguer, via Vespucci per ritornare in piazzale Verrazzano.

Alle ore 16, un comitato in rappresentanza dei manifestanti incontrerà nel palazzetto dello sport in via Magellano il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Il comandante della polizia locale, maggiore Antonio Persich, ha firmato un’ordinanza con la quale chiude al traffico veicolare le strade interessate limitatamente al passaggio del corteo. È inoltre istituito dalle ore 07 e fino al termine della manifestazione il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazzale Verrazzano, in via Stingi, su ambo i lati, dall’intersezione con via Palermo a quella con via Monte Grappa e in via Monte Grappa dall’intersezione con via Stingi a quella con piazza Trento e Trieste.

Infine, divieto dalle ore 14 e fino al termine della manifestazione il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Magellano nella parte antistante il palazzetto dello sport.