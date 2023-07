J-Ax torna a infiammare Francavilla con gli Articolo 31: "Passavo le mie vacanze estive qui"

"Tornare qui e vedere tanta gente ad ascoltarmi dopo molti anni per me è un'emozione incredibile". J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, il frontman degli Articolo 31 durante il concerto andato in scena ieri 21 luglio a Francavilla al Mare ha raccontato delle sue estati adolescenziali a Vacri.

"Non avevamo tanti soldi ma fortunatamente degli amici di famiglia che vivevano a Milano, originari di Vacri, per le vacanze estive ci invitavano a stare con loro in Abruzzo. Ricordo che andavo al mare a Francavilla con l'autostop e di aver festeggiato i miei 18 anni proprio qui".

Non è mancato poi l'immancabile riferimento agli arrosticini ma soprattutto "l'emozione di essere tornato qui dopo tanti anni e vedere volti conosciuti di Vacri qui tra il pubblico".

Un concerto che ha entusiasmato il pubblico presente per il primo appuntamento con lo Shock Wave Festival. Questa sera è previsto il concerto di Sfera Ebbasta.

Sul gruppo "Nostalgici di Vacri" è comparso un post con la foto di J-Ax adolescente sulla spiaggia di Francavilla. "Era un'epoca magica, fine anni ‘80 inizi anni ‘90 e tra le strade del piccolo paese di Vacri camminava un giovane con una mega radio sulle spalle, indossando jeans strappati e un cappello con la visiera al contrario.

Era Alessandro, meglio conosciuto oggi come J-Ax che con la sua passione per la musica faceva vibrare le serate di tutti noi abitanti del comune di Vacri.

Il tempo da allora è volato, sono passati oltre 30 anni e questa sera, J-Ax è tornato a Francavilla al Mare ma per cantare in concerto, portandoci indietro nel tempo e facendoci rivivere quei momenti indimenticabili. Questa foto è stata scattata oltre 30 anni fa, proprio dove questa sera canterà in concerto per noi".