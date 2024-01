A Vasto gli investimenti di E-distribuzione per potenziare e digitalizzare la rete elettrica

In Abruzzo prosegue l'impegno di E-Distribuzione con un significativo piano di investimenti finalizzato allo sviluppo della rete, al miglioramento del servizio e delle performance anche attraverso attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

All’interno del piano di sviluppo regionale 2024-2026, si collocano i significativi progetti di sviluppo della rete pianificati nell’area della città di Vasto, al fine di rendere la rete sempre più digitalizzata e resiliente. Nel dettaglio, sono previsti il potenziamento della cabina primaria di Vasto, mediante sostituzione dei 2 trasformatori Alta/Media tensione da 25 MVA attualmente in servizio con 2 trasformatori Alta/Media tensione da 40 MVA oltre al rifacimento del Quadro di Media Tensione, la smartizzazione della Cabina Primaria Vasto, lo sviluppo e rinnovo di oltre 20 km di rete di Media Tensione, la digitalizzazione di 20 Cabine Media/bassa Tensione, la realizzazione di 15 nuove cabine MT/BT, il potenziamento di 70 trasformatori in altrettante cabine secondarie o posti di trasformazione su palo esistenti e inoltre lo sviluppo e rinnovo di 11,4 km di linee aeree/interrate bassa tensione. Il tutto per un investimento nel triennio di oltre 10 milioni.

“L’estate scorsa, quando si è registrato un black out in città, causato dall'eccessivo carico delle linee e dalle alte temperature provocando enormi disagi ai cittadini e danni al turismo - ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna - ho sollecitato interventi, ma soprattutto ho chiesto la realizzazione di una centrale elettrica unica per Vasto. Si tratta di un investimento importante necessario per la città e fondamentale in caso di emergenza. Ringrazio E-Distribuzione per la disponibilità e per l’attenzione al territorio”.

“La realizzazione degli ambiziosi piani di sviluppo di E-Distribuzione per i prossimi anni richiede un rapporto di stretta e sempre più efficace collaborazione con gli stakeholders territoriali, soprattutto in relazione ai numerosi procedimenti autorizzativi, già in corso o da avviare, la cui conclusione in tempi rapidi è condizione necessaria per il completamento degli interventi entro le scadenze pianificate. A riguardo è auspicabile, in primo luogo, un’accelerazione sui procedimenti autorizzativi in corso, propedeutici alla realizzazione di urgenti interventi rientranti in progetti di importanza strategica per la rete di distribuzione, pianificati per far fronte agli obiettivi sfidanti della transizione energetica”, ha commentato Carla Falchi, responsabile E-Distribuzione di Marche, Abruzzo e Molise.