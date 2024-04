Interruzioni idriche in provincia di Chieti: sono 16 i comuni senz'acqua dall’8 al 15 aprile

Sono 16 i comuni della provincia di Chieti che resteranno senz'acqua dal tardo pomeriggio/sera tutti i giorni per una settimana. È quanto disposto dal gestore Sasi, che spiega: "Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate da oggi 8 aprile 2024 fino a lunedì 15, salvo diversa disposizione.

La sospensione idrica riguarderà i seguenti comuni: Casalanguida, Castelguidone, Cupello, Furci, Fresagrandinaria, Gissi, Guardiagrele, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Schiavi di Abruzzo, San Buono, San Salvo, Tornareccio e Vasto.

In allegato il calendario completo delle prossime chiusure idriche programmate.

Inoltre, soltanto per lunedì 8 aprile, si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile dalla tarda serata e fino alle 5-6 di domani mattina a Giuliano Teatino e a Lanciano (villa Stanazzo e villa Spoltore, villa Andreoli, cda Iconicella, parte di via Mameli e Colle Pizzuto).